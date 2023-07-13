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    Кафанов объяснил, почему восхищается Уткиным

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о блогере и владельце медийной футбольной команды «Эгриси» Василии Уткине.

    – Всегда с уважением отношусь к людям, которые дают что-то футболу, а не только забирают. Василий отдает деньги, время. Мне всегда нравились его репортажи, речь. Яркий журналист, было интересно с ним пообщаться. Всегда готов помочь, чем могу.

    Хотелось бы чаще посещать их игры и тренировки, но из-за того, что из Ростова не летают самолеты, это сложно. Видел, как он переживает во время игры…

    – Сильно?

    – «Василий, – говорил ему, – у тебя в репортажах меньше эмоций, чем на этих матчах!» Как он радуется комбинациям своих ребят на поле, забитым мячам – восхищение!

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    Источник: Sport24

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