Кафанов объяснил, почему восхищается Уткиным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о блогере и владельце медийной футбольной команды «Эгриси» Василии Уткине.

– Всегда с уважением отношусь к людям, которые дают что-то футболу, а не только забирают. Василий отдает деньги, время. Мне всегда нравились его репортажи, речь. Яркий журналист, было интересно с ним пообщаться. Всегда готов помочь, чем могу.

Хотелось бы чаще посещать их игры и тренировки, но из-за того, что из Ростова не летают самолеты, это сложно. Видел, как он переживает во время игры…

– Сильно?

– «Василий, – говорил ему, – у тебя в репортажах меньше эмоций, чем на этих матчах!» Как он радуется комбинациям своих ребят на поле, забитым мячам – восхищение!