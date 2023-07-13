Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»

Андре Кюри, агент новичка «Барселоны» Витора Роке, считает, что его клиент станет обладателем «Золотого мяча».

«Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

«Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке «Барса» станет сильнее», – сказал Кюри.