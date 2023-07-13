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    • Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»

    Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»

    Андре Кюри, агент новичка «Барселоны» Витора Роке, считает, что его клиент станет обладателем «Золотого мяча».

    «Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

    «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке «Барса» станет сильнее», – сказал Кюри.

    • В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.
    • В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
    • Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1920

      Artemka444 51 минуту назад

      Шутник!!!

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      Рейтинг: +1169

      Alex Flash 3 часа назад

      А может составят через пару лет конкуренцию двум скакунам из МС и ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +2035

      Болотоход 3 часа назад

      ЗМ прекратил свое существование!

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      Рейтинг: +2035

      Болотоход 3 часа назад

      такое может только чудак генич ляпнуть)))

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      Рейтинг: +576

      НикКин 3 часа назад

      пусть забудет об мяче, пока живой месси он будет его получать не удивлюсь что и после смерти гном будет получат мячик золотой

      0
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      Рейтинг: +318

      Napaleon Banapart > НикКин 3 часа назад

      Месси все. Почетная пенсия. Майами. Закат на Атлантическом океане. Соломенная шляпа.. Теперь Холланд притендент.

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      Рейтинг: +1333

      mama1991 > Napaleon Banapart 3 часа назад

      если он будет играть так как играл в решающих играх ЛЧ, т.е никак, то я тебя умоляю...
      уотфорд, бернли, итд не в счет.

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      Рейтинг: +318

      Napaleon Banapart > mama1991 3 часа назад

      В счет не в счет а ты на его статистику посмотри плюс три трофея за сезон.

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