Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»

Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»

13 июля 2023, 16:59
6

Андре Кюри, агент новичка «Барселоны» Витора Роке, считает, что его клиент станет обладателем «Золотого мяча».

«Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

«Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке «Барса» станет сильнее», – сказал Кюри.

  • В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.
  • В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
  • Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.

Еще по теме:
Названы три игрока из чемпионата Бразилии, отказавшие «Зениту» 3
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро 4
Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Роке Витор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1689257218
пусть забудет об мяче, пока живой месси он будет его получать не удивлюсь что и после смерти гном будет получат мячик золотой
Ответить
Alex Flash
1689260426
А может составят через пару лет конкуренцию двум скакунам из МС и ПСЖ
Ответить
Artemka444
1689268317
Шутник!!!
Ответить
BAIv
1689273178
агенов слушать, себя не уважать!
Ответить
Главные новости
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
1
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
3
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
11
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Все новости
Все новости
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+