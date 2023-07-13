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    Уткин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

    Блогер Василий Уткин отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    «Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но ещe не она сама. Это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока.

    Но игра за «Гавр» – это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», – написал Уткин в телеграме.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      Napaleon Banapart 14 минут назад

      ..Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает.. (Уткин) ...А вот Далер мечтал.. И так как он перешел в Гавр из Зенита то слоган "Газпром - мЯчты сбываются" (кроме Вендела) заиграл новыми красками...

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      Рейтинг: +1091

      Ивантеевец 16 минут назад

      Не поздновато-ли мечтать начинать после тридцати-то? Получается, мечта осуществиться, если все нормально годам так к 35-ти? Нормальные игроки в это время уже на заработки уезжают или в родной клуб возвращаются доигрывать.

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      Рейтинг: +2248

      spam2009 > Ивантеевец 1 минуту назад

      А он наоборот, в бимжарне заработал а теперь и помечтать свободно можно

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