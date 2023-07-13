Уткин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

Блогер Василий Уткин отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но ещe не она сама. Это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока.

Но игра за «Гавр» – это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», – написал Уткин в телеграме.