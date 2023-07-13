Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

в принципе звучит логично
только он оценивает переход далера как шаг вперед? вряд ли
я думаю для кузяева это просто новый этап а не шаг вперед
не молодой игрок. которому осталось играть не так долго
так почему же не попробовать себя в новом месте? в другой стране?
не "какать" ли игроку какие у " вас тут " отели? еще бы сказал что вкуснее кормят здесь
по мне норм вариант, когда осталось мало спортивных лет попробовать то, что так и не попробовал, и ладно бы у него такой опыт был там лет 10 назад, но нет ,это его первый опыт игры за границей. По мне хорошее решение, может клуб да, слабоват - согласен, но я думаю там не в клубе дело
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал решение экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти в «Гавр».
«Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе, – за ним не гонялись.
У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добро от добра, Европа представляется мечтой. Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, – в том числе и для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.
Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добро от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.
За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушел бесплатно в Тмутаракань в задрипанную команду.
Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего и какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.
У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы. У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал Ловчев в телеграме.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.