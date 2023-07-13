Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал решение экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти в «Гавр».

«Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе, – за ним не гонялись.

У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добро от добра, Европа представляется мечтой. Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, – в том числе и для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.

Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добро от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.

За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушел бесплатно в Тмутаракань в задрипанную команду.

Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего и какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.

У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы. У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал Ловчев в телеграме.