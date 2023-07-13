Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

    Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал решение экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти в «Гавр».

    «Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе, – за ним не гонялись.

    У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добро от добра, Европа представляется мечтой. Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, – в том числе и для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.

    Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добро от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.

    За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушел бесплатно в Тмутаракань в задрипанную команду.

    Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего и какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.

    У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы. У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал Ловчев в телеграме.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр» 2
    «Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1 4
    Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12578

      DeStar 3 минуты назад

      в принципе звучит логично
      только он оценивает переход далера как шаг вперед? вряд ли
      я думаю для кузяева это просто новый этап а не шаг вперед
      не молодой игрок. которому осталось играть не так долго
      так почему же не попробовать себя в новом месте? в другой стране?
      не "какать" ли игроку какие у " вас тут " отели? еще бы сказал что вкуснее кормят здесь

      по мне норм вариант, когда осталось мало спортивных лет попробовать то, что так и не попробовал, и ладно бы у него такой опыт был там лет 10 назад, но нет ,это его первый опыт игры за границей. По мне хорошее решение, может клуб да, слабоват - согласен, но я думаю там не в клубе дело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      Эном айс 22 минуты назад

      Ну, вот здесь понятно, что попка -дурак сам наваял текст..))
      А то.."на алтарь победы кладется не кошелек, а что-то большее – уважение, преданность клубу и готовность не отступить именно из-за этого, а не из-за денег»(с).
      Голимый литературный нонсенс.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30130

      JTherry 1 час назад

      из одного портового города переехал в другой: Далер получит максимум "удовольствия" от "общения" с местной шпаной из Алжира или Сирии, в матчах с грандами Серии 1 получит 5-6 банок, а болельщики будут ждать невозможного, придется попахать, и может быть будет с грустью вспоминать "кабинетные" победы бом.жей и душку Сельдереича, а может, и не будет...) не на повышение же пошел, а с понижением статуса и зарплаты, что уже само по себе удивительно для наших футболистов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      Айболид > JTherry 50 минут назад

      Да , лишил себя удовольствия от общения со шпаной из тарасовки . А их главбаба вряд ли будет шипеть в сторону Гавра ..... Сплошные потери .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      шахта Заполярная 1 час назад

      Кузяев сейчас на седьмом небе от счастья, что свалил из вонючей помойки. Вон бразилы засуетились, поняли во что вляпались, но поздно до них дошло.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14690

      Skull_Boy 1 час назад

      Ха, даже твоего чипсоеда хватило на 4 месяца, а дальше он сдох и видели мы раньше, как страна с хорошей инфраструктурой и сталионами, как орех, обсирается перед школьниками из Бельгии и Чехии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Вам всем блин не угодишь, не уходишь нет амбиции, ушел задрипанная команда. Лишь бы обоср...ть человека. Молодец что ушел!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15459

      Алексей З 1 час назад

      ЕС во многом прав , но представьте ,что парень просто хочет уехать из страны.
      Деньги он заработал , а теперь хочет просто воздуха свободы, ну почему нет ???
      Тут сво , мятежи, правовой беспредел , парень нашёл лазейку смотаться от всего этого, давайте просто пожелаем удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Айболид 2 часа назад

      Лучше в Гавр , чем в Арис (транзитом через Фиорентину). В Реал Мадрид точно не позовут , тут главное чтобы игровая практика была постоянная .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9182

      vladik12 > Айболид 1 час назад

      В "Гавре" проблем с ней быть не должно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4882

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Хоть там деревня, но он будет первым парнем на ней.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      6pbIH 2 часа назад

      Ловчев забывает видимо , что игроку 30 уже.. Поиграет 1-2 года "за кордоном" , поживет немного за рубежом. О каких тут амбициях может речь идти , я не понимаю.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 