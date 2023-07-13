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  • Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

Ловчев считает ошибкой переход Кузяева в «Гавр»: «Ушел в задрипанную команду в Тмутаракань»

13 июля 2023, 13:22
12

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал решение экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти в «Гавр».

«Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе, – за ним не гонялись.

У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добро от добра, Европа представляется мечтой. Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, – в том числе и для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.

Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добро от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.

За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушел бесплатно в Тмутаракань в задрипанную команду.

Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего и какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.

У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы. У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал Ловчев в телеграме.

  • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
  • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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Fialet
1689244367
Наконец то хоть кто то правду сказал об этом переходе.
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НикКин
1689244547
Вот и за таких как ловчев и аршавин наши игроки сидят на скамейки в говеном чемпионате и не едут в европу играть потому что боятся что все их будут хаить ну да лучше в говеном зените или спартаке и цска играть или на скамейки сидеть вы все дебилы кто говорит что он сделал не правильно уйдя в гавр
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6pbIH
1689244557
Ловчев забывает видимо , что игроку 30 уже.. Поиграет 1-2 года "за кордоном" , поживет немного за рубежом. О каких тут амбициях может речь идти , я не понимаю.
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talgatnurzhanov2006
1689248094
Вам всем блин не угодишь, не уходишь нет амбиции, ушел задрипанная команда. Лишь бы обоср...ть человека. Молодец что ушел!
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Skull_Boy
1689248347
Ха, даже твоего чипсоеда хватило на 4 месяца, а дальше он сдох и видели мы раньше, как страна с хорошей инфраструктурой и сталионами, как орех, обсирается перед школьниками из Бельгии и Чехии
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шахта Заполярная
1689249534
Кузяев сейчас на седьмом небе от счастья, что свалил из вонючей помойки. Вон бразилы засуетились, поняли во что вляпались, но поздно до них дошло.
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JTherry
1689249811
из одного портового города переехал в другой: Далер получит максимум "удовольствия" от "общения" с местной шпаной из Алжира или Сирии, в матчах с грандами Серии 1 получит 5-6 банок, а болельщики будут ждать невозможного, придется попахать, и может быть будет с грустью вспоминать "кабинетные" победы бом.жей и душку Сельдереича, а может, и не будет...) не на повышение же пошел, а с понижением статуса и зарплаты, что уже само по себе удивительно для наших футболистов...
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Эном айс
1689253251
Ну, вот здесь понятно, что попка -дурак сам наваял текст..)) А то.."на алтарь победы кладется не кошелек, а что-то большее – уважение, преданность клубу и готовность не отступить именно из-за этого, а не из-за денег»(с). Голимый литературный нонсенс.)
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DeStar
1689254392
в принципе звучит логично только он оценивает переход далера как шаг вперед? вряд ли я думаю для кузяева это просто новый этап а не шаг вперед не молодой игрок. которому осталось играть не так долго так почему же не попробовать себя в новом месте? в другой стране? не "какать" ли игроку какие у " вас тут " отели? еще бы сказал что вкуснее кормят здесь по мне норм вариант, когда осталось мало спортивных лет попробовать то, что так и не попробовал, и ладно бы у него такой опыт был там лет 10 назад, но нет ,это его первый опыт игры за границей. По мне хорошее решение, может клуб да, слабоват - согласен, но я думаю там не в клубе дело
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serglider
1689282195
Кузи 30-ник!? Как по мне, человек просто хочет свинтить жить за бугор, а не строить карьеру футболера! Воздух там чище, деревья зеленее, море рядом, климат лучше и вообще... там хорошо, где нас нет))) 99% вторая кузяевская половина тут руку (или ноги) приложила, а Кузя как примерный подкаблучник исполнил ее хотелки)))
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