Президент «Гавра» прокомментировал переход Кузяева

Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье доволен бесплатным трансфером Далера Кузяева.
«Очень приятно презентовать такого игрока. Спасибо нашим переговорщикам. Кузяева хотели несколько клубов из разных стран. Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Далер постарался со своей стороны, чтобы оказаться здесь. Он мог зарабатывать гораздо больше в другом месте», – сказал Руссье.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: сайт «Гавра»