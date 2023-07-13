Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Гавра» прокомментировал переход Кузяева

    Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье доволен бесплатным трансфером Далера Кузяева.

    «Очень приятно презентовать такого игрока. Спасибо нашим переговорщикам. Кузяева хотели несколько клубов из разных стран. Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Далер постарался со своей стороны, чтобы оказаться здесь. Он мог зарабатывать гораздо больше в другом месте», – сказал Руссье.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

    Новости по теме
    Отец Кузяева раскрыл планы Далера по изучению французского языка 1
    Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие 1
    Канчельскис отреагировал на переход Кузяева в «Гавр» 3
    Источник: сайт «Гавра»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 