Президент «Гавра» прокомментировал переход Кузяева

Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье доволен бесплатным трансфером Далера Кузяева.

«Очень приятно презентовать такого игрока. Спасибо нашим переговорщикам. Кузяева хотели несколько клубов из разных стран. Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Далер постарался со своей стороны, чтобы оказаться здесь. Он мог зарабатывать гораздо больше в другом месте», – сказал Руссье.