Кафанов оценил тренерский прогресс Карпина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о развитии Валерия Карпина.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх – чемпионский график.

Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии.

На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», – заявил Кафанов.