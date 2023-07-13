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    Кафанов оценил тренерский прогресс Карпина

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о развитии Валерия Карпина.

    «Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх – чемпионский график.

    Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии.

    На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», – заявил Кафанов.

    • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15455

      Алексей З 2 часа назад


      Подчинённый хвалит начальника.
      До Карпина в сборной о Кафанове, кроме ростовчан , мало кто слышал, а теперь он офигенный эксперт.

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