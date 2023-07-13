Кафанов оценил тренерский прогресс Карпина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о развитии Валерия Карпина.
«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх – чемпионский график.
Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии.
На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», – заявил Кафанов.
- Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
- «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: Sport24