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    Канчельскис отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

    Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, как относится к решению Далера Кузяева продолжить карьеру в «Гавре».

    «Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звезд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком.

    Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе. Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр».

    Лучше играть в чемпионате Франции за «Гавр», чем без мотивации выигрывать очередное чемпионство с «Зенитом». Все правильно сделал Кузяев», – заявил Канчельскис.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5205

      neveldomha 1 час назад

      Кузяев достаточно прилично заработал в Зените и теперь может позволить себе посмотреть на мир. Но уверен, что это решение не футбольное. Просто туристу Далеру франция нравиться больше всего. А на счет мотивации ..... Какое к себе отношение у игрока, такая у него и мотивация.

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      Рейтинг: +15455

      Алексей З 2 часа назад

      Любой выбор Кузяева надо принимать с уважением.
      Это его жизнь , его право.

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      Рейтинг: +222

      erybov1965 2 часа назад

      Не прибавить ,не убавить.

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