Канчельскис отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, как относится к решению Далера Кузяева продолжить карьеру в «Гавре».
«Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звезд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком.
Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе. Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр».
Лучше играть в чемпионате Франции за «Гавр», чем без мотивации выигрывать очередное чемпионство с «Зенитом». Все правильно сделал Кузяев», – заявил Канчельскис.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: «РБ Спорт»