Канчельскис отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, как относится к решению Далера Кузяева продолжить карьеру в «Гавре».

«Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звезд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком.

Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе. Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр».

Лучше играть в чемпионате Франции за «Гавр», чем без мотивации выигрывать очередное чемпионство с «Зенитом». Все правильно сделал Кузяев», – заявил Канчельскис.