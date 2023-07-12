Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Удивлeн переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чeм говорю.

Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра.

Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто», – сказал Мостовой.