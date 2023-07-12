Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»

Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»

12 июля 2023, 18:19
3

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Удивлeн переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чeм говорю.

Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра.

Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто», – сказал Мостовой.

  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
  • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
  • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

Еще по теме:
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
«Рубин» объявил об уходе Кузяева 4
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг 4
Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит Гавр Кузяев Далер Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1689176447
«Гавр» - завод, сравнил, бггг. Максимум мастерская по надуванию шариков где-то в подвале Лиги 1...
Ответить
BAIv
1689184981
хочет жить во Франции Далер! неспокойно в отчизне, не чувствует уверенности в завтрашнем дне!
Ответить
Главные новости
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
1
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
8
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
Все новости
Все новости
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
5 сентября
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
5 сентября
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+