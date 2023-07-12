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    • Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»

    Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    «Удивлeн переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

    Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чeм говорю.

    Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра.

    Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто», – сказал Мостовой.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1589

      Таврида 37 минут назад

      «Гавр» - завод, сравнил, бггг. Максимум мастерская по надуванию шариков где-то в подвале Лиги 1...

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