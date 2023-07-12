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В Госдуме удивлены, что Кузяев перешел в чемпионат Франции

12 июля 2023, 13:51
11

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр» из Лиги 1.

«На фоне того, что наших игроков призывают выгонять из команд, удивительно, что менеджеры все еще продают их за границу.

Но это футбол. Система переходов складывалась десятилетиями. Поэтому нельзя его ругать за то, что он уехал в недружественную страну. Мы же не виним хоккеистов, которые играют в НХЛ.

Переход Кузяева показывает, что политики говорят одно, а спортивные менеджеры и чиновники – другое. Для вторых прежде всего важны прибыль, красивая игра и понимание, какой футболист нужен команде. Они не ориентируются на то, что скажет президент Франции.

Хотя я допускаю, что он может высказаться», – сказала Журова.

  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
  • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
  • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
Комментарии (11)
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alex-croos
1689159360
А что? Спорт вне политики!
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koli4ka
1689160301
по этому удивительному случаю,завтра,13 июля объявлен выходной день по всей стране...
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САДЫЧОК
1689160797
Что , несёт , этот депутат ?
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Вомбат
1689163232
Госдура и тут умудрилась попасть впросак. Не продают наши менеджеры футболистов за границу - Кузяев ушел туда свободным агентом. И никто во Франции не призывает выгонять наших игроков из клубов. Точнее игрока, потому никого, кроме Головина там пока нет. Это она Францию попутала с Чехией или Польшей.
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JTherry
1689165124
непонятно, почему мнение одного депутата в юбке, высказанное в кулуарах, выдают за мнение всего госаппарата Думы..? сказала и сказала, не стоило по этому поводу даже пост на сайте оставлять, ничего путного от неё все равно не услышим...
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alex1951
1689171218
Жура,хошь бесплатный совет? А обьяви-ка Кузю иноагентом,так вернее.... Вам там тара-рам - не привыкать)))
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lipatov32
1689171763
Этим "работягам" Нечему удивляться больше? Уровнем жизни пипла пусть удивляются! Дармоеды!!!!!
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Давид59
1689172267
Депутат уж точно во Францию не съездит. Они все под санкциями. Зависть, вот, что это!
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paracetamol
1689193388
Дума думать должна, про СВО в первую очередь, а они про футбол...!
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