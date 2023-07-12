В Госдуме удивлены, что Кузяев перешел в чемпионат Франции

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр» из Лиги 1.

«На фоне того, что наших игроков призывают выгонять из команд, удивительно, что менеджеры все еще продают их за границу.

Но это футбол. Система переходов складывалась десятилетиями. Поэтому нельзя его ругать за то, что он уехал в недружественную страну. Мы же не виним хоккеистов, которые играют в НХЛ.

Переход Кузяева показывает, что политики говорят одно, а спортивные менеджеры и чиновники – другое. Для вторых прежде всего важны прибыль, красивая игра и понимание, какой футболист нужен команде. Они не ориентируются на то, что скажет президент Франции.

Хотя я допускаю, что он может высказаться», – сказала Журова.