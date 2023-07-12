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    Медведев: «Гавр» будет строить игру вокруг Кузяева»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер экс-игрока команды Далера Кузяева в «Гавр».

    • Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.
    • В «Зените» он был 6 лет.
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

    «Рады, что Далер Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы. Клуб пожелал ему удачи и успехов. «Гавр» – старейший клуб Франции, вернулся в первый дивизион.

    Команда молодая, там нет суперигроков – вокруг Далера будет строиться игра (по крайней мере, в средней линии)» – сказал Медведев.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +219

      erybov1965 33 минуты назад


      Как символично,французский клуб будет строить свою игру вокруг Кузяева,а Зенит будет строить свою игру вокруг других "россиян",которые успеют паспорт "купить" или уже купили.

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      Рейтинг: +6505

      Давид59 1 час назад

      Хорошая агентская работа. Удачи Далеру!

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      Рейтинг: +4934

      Эном айс 1 час назад

      Да, удачи Далеру.
      Кто хочет, всегда сможет.

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