Медведев: «Гавр» будет строить игру вокруг Кузяева»

Как символично,французский клуб будет строить свою игру вокруг Кузяева,а Зенит будет строить свою игру вокруг других "россиян",которые успеют паспорт "купить" или уже купили.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер экс-игрока команды Далера Кузяева в «Гавр».
- Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.
- В «Зените» он был 6 лет.
- Сезон Лиги 1 стартует в августе.
«Рады, что Далер Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы. Клуб пожелал ему удачи и успехов. «Гавр» – старейший клуб Франции, вернулся в первый дивизион.
Команда молодая, там нет суперигроков – вокруг Далера будет строиться игра (по крайней мере, в средней линии)» – сказал Медведев.