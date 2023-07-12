Медведев: «Гавр» будет строить игру вокруг Кузяева»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер экс-игрока команды Далера Кузяева в «Гавр».

Это 1-й зарубежный клуб для Кузяева.

В «Зените» он был 6 лет.

Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Рады, что Далер Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы. Клуб пожелал ему удачи и успехов. «Гавр» – старейший клуб Франции, вернулся в первый дивизион.

Команда молодая, там нет суперигроков – вокруг Далера будет строиться игра (по крайней мере, в средней линии)» – сказал Медведев.