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    • Кузяев обратился к фанатам «Зенита» после трансфера в «Гавр»

    Кузяев обратился к фанатам «Зенита» после трансфера в «Гавр»

    Полузащитник Далер Кузяев прокомментировал трансфер в «Гавр», обратившись к болельщикам своего бывшего клуба – «Зенита».

    «Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно).

    Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь!Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы.Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

    Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнении к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку»до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека.

    До скорых встреч, Питер», – написал Кузяев.

    • Игрок с «Зенитом» выиграл 5 сезонов РПЛ.
    • 30-летний Кузяев впервые перешел в зарубежный клуб.
    • «Гавр» – новичок Лиги 1.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1118

      Номэд 46 минут назад

      Кузяев обратился к фанатам «Сенита» - ПНХ ё.п.т.а!

      0
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      Рейтинг: +533

      Vratarь 55 минут назад

      С Гавром, наверное, выиграет кучу трофеев...

      0
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      Рейтинг: +26

      никo 1 час назад

      Удачи, Далер!!

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      Рейтинг: +472

      andr2112 1 час назад

      Удачи, Далер!!

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