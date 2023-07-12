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  • Кузяев обратился к фанатам «Зенита» после трансфера в «Гавр»

Кузяев обратился к фанатам «Зенита» после трансфера в «Гавр»

12 июля 2023, 10:55
4

Полузащитник Далер Кузяев прокомментировал трансфер в «Гавр», обратившись к болельщикам своего бывшего клуба – «Зенита».

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно).

Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь!Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы.Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнении к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку»до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека.

До скорых встреч, Питер», – написал Кузяев.

  • Игрок с «Зенитом» выиграл 5 сезонов РПЛ.
  • 30-летний Кузяев впервые перешел в зарубежный клуб.
  • «Гавр» – новичок Лиги 1.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Гавр Зенит Кузяев Далер
Комментарии (4)
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andr2112
1689149597
Удачи, Далер!!
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никo
1689149797
Удачи, Далер!!
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Vratarь
1689150211
С Гавром, наверное, выиграет кучу трофеев...
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mamba9090909
1689154755
Спасибо за игру в нашем Зените. Мы, болельщики Зенита, благодарны тебе за самоотверженность во всех играх в Зените.
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