"накануне сообщалось" Гурцкая, который всеми своими "ночными фантазиями" готов поделиться с теми, кто ему подставит уши для его "лапши" о готовности Спартака заплатить 15 лимонов с ЗП 5 лимонов...) Леви сегодня утром готов был уступить Санчеса за 10 лимонов евро, "сказки" про интерес Фени, Вилья, Галаты и ПСВ были выдуманы с целью набить цену... да и по ЗП Спартак "опустил" требования Санчеса на землю: 3 лимона с возможными бонусами...
Появились новые подробности возможного перехода защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак».
Накануне сообщалось, что московский клуб готов предложить за игрока 15 миллионов евро.
Однако, по информации Legalbet, предложение будет на уровне 8-10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».