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    • «Спартак» в полтора раза снизил предложение по Санчесу из «Тоттенхэма»

    «Спартак» в полтора раза снизил предложение по Санчесу из «Тоттенхэма»

    Появились новые подробности возможного перехода защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

    Накануне сообщалось, что московский клуб готов предложить за игрока 15 миллионов евро.

    Однако, по информации Legalbet, предложение будет на уровне 8-10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30129

      JTherry 13 минут назад

      "накануне сообщалось" Гурцкая, который всеми своими "ночными фантазиями" готов поделиться с теми, кто ему подставит уши для его "лапши" о готовности Спартака заплатить 15 лимонов с ЗП 5 лимонов...) Леви сегодня утром готов был уступить Санчеса за 10 лимонов евро, "сказки" про интерес Фени, Вилья, Галаты и ПСВ были выдуманы с целью набить цену... да и по ЗП Спартак "опустил" требования Санчеса на землю: 3 лимона с возможными бонусами...

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      Рейтинг: +21709

      derrik2000 31 минуту назад

      ЭТО как понимать???
      То ли уже не очень-то и нужОн, то ли «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай» дают уж совсем мелочь, как по суме трансфера, так и по получке.. )))

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