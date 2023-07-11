«Спартак» в полтора раза снизил предложение по Санчесу из «Тоттенхэма»

Появились новые подробности возможного перехода защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак».
Накануне сообщалось, что московский клуб готов предложить за игрока 15 миллионов евро.
Однако, по информации Legalbet, предложение будет на уровне 8-10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: Legalbet