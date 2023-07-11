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  • Абаскаль жестко прошелся по журналисту: «Карма обязательно настигнет»

Абаскаль жестко прошелся по журналисту: «Карма обязательно настигнет»

11 июля 2023, 12:22
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал журналиста за вопрос о том, помогает ли агент тренера с трансферами в московском клубе.

«Правда ли, что с трансферами в клуб помогает мой агент? Не совсем корректно с вашей стороны перед вашими коллегами спрашивать о том, о чeм вы не имеете представления. И о том, что не имеет никакого отношения к реальности.

Что касается моего агента, он помог мне быть здесь. Он агент – это его деятельность. Но я бы никогда не позволил, чтобы мой агент занимался трансферами, – это абсурдные заявления, которые не имеют никакого отношения к действительности.

Я убеждeн, что существует карма. И людей, которые пишут выдуманные вещи или пытаются раздуть что-то, обязательно настигнет карма. Я в этом убеждeн.

Конечно, грустно представлять, насколько у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства: пишут неправду ради четырeх-пяти лайков. Очень печальная ситуация», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 21 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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NewLife
1689067684
Хорошо, если Гильермо прав. Позор писакам, пишущим ложь о Спартаке.
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paracetamol
1689067822
Карма обязательно настигнет спердяк!
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eugen-han
1689070030
Осталось разобраться, что такое карма и понимает ли Абаскаль о том, о чём говорит(?).
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