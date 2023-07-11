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    • Абаскаль жестко прошелся по журналисту: «Карма обязательно настигнет»

    Абаскаль жестко прошелся по журналисту: «Карма обязательно настигнет»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал журналиста за вопрос о том, помогает ли агент тренера с трансферами в московском клубе.

    «Правда ли, что с трансферами в клуб помогает мой агент? Не совсем корректно с вашей стороны перед вашими коллегами спрашивать о том, о чeм вы не имеете представления. И о том, что не имеет никакого отношения к реальности.

    Что касается моего агента, он помог мне быть здесь. Он агент – это его деятельность. Но я бы никогда не позволил, чтобы мой агент занимался трансферами, – это абсурдные заявления, которые не имеют никакого отношения к действительности.

    Я убеждeн, что существует карма. И людей, которые пишут выдуманные вещи или пытаются раздуть что-то, обязательно настигнет карма. Я в этом убеждeн.

    Конечно, грустно представлять, насколько у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства: пишут неправду ради четырeх-пяти лайков. Очень печальная ситуация», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 21 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15442

      Алексей З 1 час назад

      Этим продажным хоть ссы в глаза, древнейшая профессия.
      Надо уродов акредитации лишать.

      0
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      Рейтинг: +676

      eugen-han 2 часа назад

      Осталось разобраться, что такое карма и понимает ли Абаскаль о том, о чём говорит(?).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18577

      paracetamol 3 часа назад

      Карма обязательно настигнет спердяк!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3435

      шахта Заполярная > paracetamol 2 часа назад

      Хреново быть де би лом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14657

      R_a_i_n > paracetamol 2 часа назад

      Сказал глор с берегов Невы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21709

      derrik2000 > paracetamol 1 час назад

      Ты вроде как уже сторожил на сайте, многие твои ВЗВЕШЕННЫЕ высказывания здесь мне лично интересны, но, видимо, в последнее время "что-то пошло не так"...

      1
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      Рейтинг: +18908

      NewLife 3 часа назад

      Хорошо, если Гильермо прав. Позор писакам, пишущим ложь о Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +1986

      Болотоход > NewLife 3 часа назад

      газовые источники)))

      1
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      Рейтинг: +207

      Айболид > Болотоход 48 минут назад

      Кишечные газы воздыхателей федунихи .)))

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