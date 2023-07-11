Литвинов рассказал, как в «Спартаке» приняли Медину

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Мы спокойно встретили Медину, теплый прием. Главное, чтобы он помогал команде идти к чемпионству. Думаю, он нам поможет

Его слова? Футболисты много говорят, иногда не думают о будущем. Мы его приняли в семью», – сказал Литвинов.