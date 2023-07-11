Литвинов рассказал, как в «Спартаке» приняли Медину

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.
«Мы спокойно встретили Медину, теплый прием. Главное, чтобы он помогал команде идти к чемпионству. Думаю, он нам поможет
Его слова? Футболисты много говорят, иногда не думают о будущем. Мы его приняли в семью», – сказал Литвинов.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: Sport24