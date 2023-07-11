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    Литвинов рассказал, как в «Спартаке» приняли Медину

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

    «Мы спокойно встретили Медину, теплый прием. Главное, чтобы он помогал команде идти к чемпионству. Думаю, он нам поможет

    Его слова? Футболисты много говорят, иногда не думают о будущем. Мы его приняли в семью», – сказал Литвинов.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21709

      derrik2000 1 час назад

      Что и как будет - пожалею или порадуюсь его переходу - покажет время.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5204

      fakeid 3 часа назад

      переход в спартаг = каминг-аут. бедная медина целый год терпела, скрывала свои наклонности, но инстинкты оказались выше, поэтому перебежала в тарасятник, где лгбт превыше всего, и можно не скрывать свою ориентацию. гы-гы!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3435

      шахта Заполярная > fakeid 2 часа назад

      Ты просто озабоченная малолетка. С возрастом у многих это проходит, но тебе это не грозит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14657

      R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

      Позор радужным бакланам с берегов Невы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8385

      nik55 > шахта Заполярная 58 минут назад

      врачи ему диагноз уже поставили----пожизненный и неизлечимый дебил

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