Погба получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Аль-Иттихад».

По информации Team Football France, он посетил Джедду, чтобы осмотреть инфраструктуру клуба.

«Аль-Иттихад» предлагает Погба контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро и бонусы. Футболист хочет остаться в «Ювентусе».