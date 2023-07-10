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    • Погба получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Погба получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Аль-Иттихад».

    По информации Team Football France, он посетил Джедду, чтобы осмотреть инфраструктуру клуба.

    «Аль-Иттихад» предлагает Погба контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро и бонусы. Футболист хочет остаться в «Ювентусе».

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    Источник: Team Football France

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