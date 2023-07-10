Погба получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Аль-Иттихад».
По информации Team Football France, он посетил Джедду, чтобы осмотреть инфраструктуру клуба.
«Аль-Иттихад» предлагает Погба контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро и бонусы. Футболист хочет остаться в «Ювентусе».
- Этим летом в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема и Нголо Канте.
- Тренирует команду Нуну Эшпириту Санту.
- У Погба контракт с «Ювентусом» до 2026 года.
- Его статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 1 ассист.
Источник: Team Football France