«Рубин» продлил контракт с бронзовым призером Евро-2008: в августе ему исполнится 37 лет

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.
«Иванов – с нами ещe на год!
«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Олег перешел в «Рубин» в мае 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу», – сообщает пресс-служба клуба.
- В августе Иванову исполнится 37 лет.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- Иванов – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: телеграм-канал «Рубина»