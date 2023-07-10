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    • «Рубин» продлил контракт с бронзовым призером Евро-2008: в августе ему исполнится 37 лет

    «Рубин» продлил контракт с бронзовым призером Евро-2008: в августе ему исполнится 37 лет

    «Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.

    «Иванов – с нами ещe на год!

    «Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

    Олег перешел в «Рубин» в мае 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу», – сообщает пресс-служба клуба.

    • В августе Иванову исполнится 37 лет.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Иванов – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15425

      Алексей З 1 час назад

      Может я что-то не знаю ,разве на Евро 2008 был матч за 3 место и кого-то награждали бронзой ?

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      Рейтинг: +160

      Dart Veider > Алексей З 30 минут назад

      С 84 года на Евро не играют матч за 3 место те сборные кто доходят до полуфиналов и проигрывают там автоматически получают бронзу

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      Рейтинг: +543

      Medved2468 > Алексей З 24 минуты назад

      А самое интересное, что на Евро-2008 Олег Иванов не сыграл ни одной минуты. Нисколько не умаляю достоинств Олега Иванова, просто факт)

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