«Рубин» продлил контракт с бронзовым призером Евро-2008: в августе ему исполнится 37 лет

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.

«Иванов – с нами ещe на год!

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Олег перешел в «Рубин» в мае 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу», – сообщает пресс-служба клуба.