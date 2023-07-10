Погба может стать одноклубником Бензема и Канте в Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба накануне побывал на Ближнем Востоке.

В пятницу вечером он прилетел в Саудовскую Аравию, где провел выходные.

В частности, 30-летний француз посетил расположение «Аль-Иттихада».

Предполагается, что у клуба из города Джидда есть интерес к хавбеку.