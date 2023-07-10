Погба может стать одноклубником Бензема и Канте в Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба накануне побывал на Ближнем Востоке.
В пятницу вечером он прилетел в Саудовскую Аравию, где провел выходные.
В частности, 30-летний француз посетил расположение «Аль-Иттихада».
Предполагается, что у клуба из города Джидда есть интерес к хавбеку.
- Этим летом в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема и Нголо Канте.
- Тренирует команду Нуну Эшпириту Санту.
- У Погба контракт с «Ювентусом» до 2026 года.
- Его статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 1 ассист.
Источник: твиттер журналиста Goal Ромео Агрести