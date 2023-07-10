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    • Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

    Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

    Полузащитник «Порту» Отавио может оказаться в Саудовской Аравии.

    Купить 28-летнего футболиста хочет «Аль-Наср». За его трансфер требуют 60 миллионов евро.

    Саудовский клуб готов увеличить зарплату хавбека в пять раз – до 15 миллионов евро в год с учетом бонусов.

    «Аль-Насру» помогает заполучить Отавио его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду. Они уже созванивались.

    • Игрок в «Порту» с 2014 года.
    • В его активе 281 матч, 31 гол, 75 ассистов.
    • Рыночная стоимость Отавио – 35 млн евро.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 35 минут назад

      В пять раз...Канеш задумается.

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      Рейтинг: +252

      Бригадный 1 час назад

      Правильная тенденция. Сколь либо вменяемых футболистов надо из гнилой европы перетаскивать в азиатские и ближневосточные клубы. Там - сила.

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      Рейтинг: +936

      k611 2 часа назад

      Скоро всю сб Португалии в Саудовскую Аравию перетащат...

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