Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

Полузащитник «Порту» Отавио может оказаться в Саудовской Аравии.
Купить 28-летнего футболиста хочет «Аль-Наср». За его трансфер требуют 60 миллионов евро.
Саудовский клуб готов увеличить зарплату хавбека в пять раз – до 15 миллионов евро в год с учетом бонусов.
«Аль-Насру» помогает заполучить Отавио его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду. Они уже созванивались.
- Игрок в «Порту» с 2014 года.
- В его активе 281 матч, 31 гол, 75 ассистов.
- Рыночная стоимость Отавио – 35 млн евро.
Источник: A Bola