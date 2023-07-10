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  • Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

10 июля 2023, 09:55
2

Полузащитник «Порту» Отавио может оказаться в Саудовской Аравии.

Купить 28-летнего футболиста хочет «Аль-Наср». За его трансфер требуют 60 миллионов евро.

Саудовский клуб готов увеличить зарплату хавбека в пять раз – до 15 миллионов евро в год с учетом бонусов.

«Аль-Насру» помогает заполучить Отавио его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду. Они уже созванивались.

  • Игрок в «Порту» с 2014 года.
  • В его активе 281 матч, 31 гол, 75 ассистов.
  • Рыночная стоимость Отавио – 35 млн евро.

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Источник: A Bola
Португалия. Примейра Азия Португалия Португалия Аль-Наср Роналду Криштиану Отавио
Комментарии (2)
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k611
1688973841
Скоро всю сб Португалии в Саудовскую Аравию перетащат...
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Бригадный
1688977996
Правильная тенденция. Сколь либо вменяемых футболистов надо из гнилой европы перетаскивать в азиатские и ближневосточные клубы. Там - сила.
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