Роналду позвал в «Аль-Наср» партнера по сборной Португалии: ему увеличат зарплату в пять раз

Полузащитник «Порту» Отавио может оказаться в Саудовской Аравии.

Купить 28-летнего футболиста хочет «Аль-Наср». За его трансфер требуют 60 миллионов евро.

Саудовский клуб готов увеличить зарплату хавбека в пять раз – до 15 миллионов евро в год с учетом бонусов.

«Аль-Насру» помогает заполучить Отавио его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду. Они уже созванивались.