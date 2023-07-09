Гафин – о победе «Динамо» в Братском кубке: «Смолов обещал кубок в год столетия – слов на ветер не бросает»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу в двухматчевом товарищеском турнире против ЦСКА. Он носил название Братский кубок.

«Динамо» победило соперника накануне и сегодня со счетом 5:0 и 6:3.

ЦСКА готовится к Суперкубку России против «Зенита» (15 июля).

«Динамо» стартует в РПЛ 21 июля встречей против «Краснодара».

«Федор Смолов сдержал слово насчет кубка в столетие? Федор – серьезный мужчина. Слов на ветер не бросает. Та атмосфера, которую мы сегодня увидели на стадионе, напоминает о том, каким хотелось бы видеть футбол. Хотелось, чтобы атмосфера соответствовала названию кубка. Было все очень по-доброму, по-футбольному. Команды получили необходимую нагрузку. Они попробовали отработать те идеи, которые тренер закладывает.

Самое важное, что обошлось без серьезных травм. Травма, полученная защитником ЦСКА Ильей Агаповым, не настолько серьезная. Желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал Гафин.