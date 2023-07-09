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  • 35-летний Куадрадо пожаловался, что Роналду не приглашает его в Саудовскую Аравию

35-летний Куадрадо пожаловался, что Роналду не приглашает его в Саудовскую Аравию

9 июля 2023, 13:43

Бывший игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о своем будущем.

«Я, как и прежде, чувствую страсть и хочу играть на высшем уровне, поэтому в Саудовскую Аравию не планирую. А еще там Криштиану Роналду в «Аль-Насре», и он не зовет меня!

Я расслаблен. Прошу бога помочь с решением насчет нового клуба. Обсудим варианты с агентом. Они есть. Выберем лучший», – сказал 35-летний колумбиец.

  • Колумбиец выступал за «Ювентус» с августа 2015 года.
  • За 8 сезонов он провел 314 матчей, забил 26 голов и сделал 59 ассистов.
  • С командой Куадрадо выиграл 11 трофеев.

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Источник: Goal
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану Куадрадо Хуан
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