35-летний Куадрадо пожаловался, что Роналду не приглашает его в Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о своем будущем.

«Я, как и прежде, чувствую страсть и хочу играть на высшем уровне, поэтому в Саудовскую Аравию не планирую. А еще там Криштиану Роналду в «Аль-Насре», и он не зовет меня!

Я расслаблен. Прошу бога помочь с решением насчет нового клуба. Обсудим варианты с агентом. Они есть. Выберем лучший», – сказал 35-летний колумбиец.