35-летний Куадрадо пожаловался, что Роналду не приглашает его в Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о своем будущем.
«Я, как и прежде, чувствую страсть и хочу играть на высшем уровне, поэтому в Саудовскую Аравию не планирую. А еще там Криштиану Роналду в «Аль-Насре», и он не зовет меня!
Я расслаблен. Прошу бога помочь с решением насчет нового клуба. Обсудим варианты с агентом. Они есть. Выберем лучший», – сказал 35-летний колумбиец.
- Колумбиец выступал за «Ювентус» с августа 2015 года.
- За 8 сезонов он провел 314 матчей, забил 26 голов и сделал 59 ассистов.
- С командой Куадрадо выиграл 11 трофеев.
Источник: Goal