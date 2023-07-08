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Головин сделал выбор между «Амкалом» и 2DROTS

8 июля 2023, 16:33

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы о медийном футболе в России.

– Куда бы пошел в 2Drots или «Амкал»?

– В «Амкал». Без вариантов. Мы смотрели матч за третье место [«Амкал» обыграл «Бей Беги»] и финал Медиалиги [«Родина Медиа» победила 2DROTS].

– Перспективен ли медиафутбол?

– Ну, вообще прикольно, хотя бы он живет. На него ходят, смотрят. Прикольная тема.

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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Источник: Sports.ru
Франция. Лига 1 Медиафутбол Монако Амкал 2DROTS Головин Александр
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