Федотов прокомментировал информацию о трансфере Медины в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, действительно ли Хесус Медина переходит в «Спартак».

«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке».

Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке».

Медина внес хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды.

Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью.

Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что футбол – бизнес в последнее время, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия.

Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он может здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби. Поэтому, как говорится, все сошлось.

В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», – заявил Федотов.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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