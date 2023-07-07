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    • Новый директор «Спартака»: «С детства болею за команду. Ездил на выезды»

    Новый директор «Спартака»: «С детства болею за команду. Ездил на выезды»

    Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых заявил, что болеет за московский клуб.

    – Можете назвать себя болельщиком «Спартака»?

    – Да, я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю все это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь.

    • Белых до «Спартака» был гендиректор хоккейного «Авангарда».
    • При Белых «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
    • Новый сезон РПЛ начнется 22 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23203

      Persona_non_Grata 20 минут назад

      с детства болею за «Спартак» это уже "мем" какой то, может не надо уже это говорить ...

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