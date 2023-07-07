Новый директор «Спартака»: «С детства болею за команду. Ездил на выезды»

Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых заявил, что болеет за московский клуб.
– Можете назвать себя болельщиком «Спартака»?
– Да, я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю все это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь.
- Белых до «Спартака» был гендиректор хоккейного «Авангарда».
- При Белых «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
- Новый сезон РПЛ начнется 22 июля.
Источник: «Матч ТВ»