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    • Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта

    Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником Венделом, который хочет покинуть клуб.

    «Отношение в клубе к Венделу? Думаю, в нашем клубе прекрасно относятся ко всем, особенно к бразильцам, да и вообще ко всем легионерам. Это повелось ещe с начала нулевых, да и в нашей стране к ним относятся с пиететом.

    Ситуация с Венделом непростая, он хороший игрок. Могу только повторить слова Семака, что клуб открыт к предложениям.

    Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но ситуация другая. Думаю, это понимают и агенты Вендела, поэтому успешно сотрудничают с «Зенитом». Думаю, найдут решение, которое устроит и клуб, и их», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «Такой Футбол».

    Вендел не может приостановить контракт с «Зенитом» по новым правилам ФИФА.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
    • Арендовать бразильца пытается «Коринтианс».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6481

      Давид59 2 часа назад

      Насилу держать не будут. Хотя такой прецедент был. Аршавина самого, помню, никак не хотели отпускать. С тех пор такого больше не было. Так, что уйдёт по-любому

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      Рейтинг: +68295

      portero 2 часа назад

      Дело в цене, посмотрим что сможет выторговать Зенит....

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      Рейтинг: +15364

      Алексей З 3 часа назад

      Договорятся по-любому.

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