Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником Венделом, который хочет покинуть клуб.

«Отношение в клубе к Венделу? Думаю, в нашем клубе прекрасно относятся ко всем, особенно к бразильцам, да и вообще ко всем легионерам. Это повелось ещe с начала нулевых, да и в нашей стране к ним относятся с пиететом.

Ситуация с Венделом непростая, он хороший игрок. Могу только повторить слова Семака, что клуб открыт к предложениям.

Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но ситуация другая. Думаю, это понимают и агенты Вендела, поэтому успешно сотрудничают с «Зенитом». Думаю, найдут решение, которое устроит и клуб, и их», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «Такой Футбол».

Вендел не может приостановить контракт с «Зенитом» по новым правилам ФИФА.