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  • Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта

Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта

4 июля 2023, 10:41
2

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником Венделом, который хочет покинуть клуб.

«Отношение в клубе к Венделу? Думаю, в нашем клубе прекрасно относятся ко всем, особенно к бразильцам, да и вообще ко всем легионерам. Это повелось ещe с начала нулевых, да и в нашей стране к ним относятся с пиететом.

Ситуация с Венделом непростая, он хороший игрок. Могу только повторить слова Семака, что клуб открыт к предложениям.

Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но ситуация другая. Думаю, это понимают и агенты Вендела, поэтому успешно сотрудничают с «Зенитом». Думаю, найдут решение, которое устроит и клуб, и их», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «Такой Футбол».

Вендел не может приостановить контракт с «Зенитом» по новым правилам ФИФА.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
  • Арендовать бразильца пытается «Коринтианс».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Вендел
Комментарии (2)
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portero
1688464119
Дело в цене, посмотрим что сможет выторговать Зенит....
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Давид59
1688464179
Насилу держать не будут. Хотя такой прецедент был. Аршавина самого, помню, никак не хотели отпускать. С тех пор такого больше не было. Так, что уйдёт по-любому
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