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  • Канчельскис спрогнозировал топ-5 команд по итогам нового сезона РПЛ

Канчельскис спрогнозировал топ-5 команд по итогам нового сезона РПЛ

3 июля 2023, 15:47
3

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионских амбициях «Спартака».

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.

Так происходит перед началом каждого нового чемпионата – болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.

Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
  • «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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eugen-han
1688389404
Краснодар, да и Динамо пожалуй лишние в этих топ-5.
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FCSpartakM
1688394828
"преувеличены и раздуты прессой." Так какого черта ты каждый раз на болельщиков перекладываешь эти амбиции, если их пресса раздувает
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