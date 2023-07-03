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    • Канчельскис спрогнозировал топ-5 команд по итогам нового сезона РПЛ

    Канчельскис спрогнозировал топ-5 команд по итогам нового сезона РПЛ

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионских амбициях «Спартака».

    «Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.

    Так происходит перед началом каждого нового чемпионата – болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.

    Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
    • «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +695

      FCSpartakM 6 часов назад

      "преувеличены и раздуты прессой."
      Так какого черта ты каждый раз на болельщиков перекладываешь эти амбиции, если их пресса раздувает

      1
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      Рейтинг: +15360

      Алексей З 6 часов назад

      Ну наверно 4 из 5 команд назовёт верно любой прорицатель.

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      Рейтинг: +643

      eugen-han 7 часов назад

      Краснодар, да и Динамо пожалуй лишние в этих топ-5.

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      Рейтинг: +695

      FCSpartakM > eugen-han 6 часов назад

      Потому что это не экспертиза, а просто бубнеж от недовольного жизнью человека по типу Мостового. У нас такой чемпионат, что любая команда сейчас может попасть в топ-5. Топ -3 еще как-то можно попробовать угадать. Зенит и что-то из Москвы

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