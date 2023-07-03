Канчельскис спрогнозировал топ-5 команд по итогам нового сезона РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионских амбициях «Спартака».

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.

Так происходит перед началом каждого нового чемпионата – болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.

Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», – сказал Канчельскис.