Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко не приемлет присутствие россиян и белорусов на международных стартах.

«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – сказал Шевченко в интервью Sky.