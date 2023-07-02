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    • Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

    Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

    Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко не приемлет присутствие россиян и белорусов на международных стартах.

    «Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – сказал Шевченко в интервью Sky.

    • Россия отстранена от международных турниров в большинстве видов спорта с февраля 2022 года.
    • Шевченко без работы с 2022 года, когда его уволили из «Дженоа».
    • Он обладатель «Золотого мяча» 2004 года.

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 13:37
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    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3445

      AZ 7 часов назад

      а у меня в 7 классе был дневник с Шевченко... Эх, Андрюха, Андрюха...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12571

      DeStar 8 часов назад

      Странные комментаторы конечно) я понимаю, что у каждого свое мнение и все такое
      Но млять чего вы ждали?) как можно ждать чего-то другого было вообще?)
      ему либо молчать, либо сказать то, что он сказал. Другого варианта и быть не могло.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > DeStar 8 часов назад

      Так и комментаторы такие же. Высказали свое мнение. Или молчать надо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania > DeStar 8 часов назад

      Соболенко, например, отказалась отвечать на политические вопросы, только о теннисе, надеюсь, тебе не надо напоминать откуда она?) а от болел чего ты ожидал, каждый высказал мнение о Шеве...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 7 часов назад

      Райка все порядочные Zтурбопоцреоты свое мнение на фронте высказывают.Или ты непорядочная ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 7 часов назад

      На фронте тебя вообще ни разу не видели. Только на сайтах стрекочишь, шолупень пендосовская.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12571

      DeStar > R_a_i_n 7 часов назад

      Молчать не надо,отсылка была к тому что все сильно удивлены тому что он сказал. Сказать "шева чмо" это так себе комментарий. Это просто мат и оскорбление)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12571

      DeStar > ScarlettOgusania 7 часов назад

      Соболенко мялась очень долго
      и да, не до конца тему изучил ты, она уже сказала что она "против"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > DeStar 7 часов назад

      В любом случае это мнение. С ним можно не соглашаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12571

      DeStar > R_a_i_n 6 часов назад

      абсолютно верно. Я ж и не спорю.
      просто реакция людей говорит о том, что для них его мнение это неожиданность))

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 6 часов назад

      Райка когда на фронт ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > DeStar 6 часов назад

      В чем тут неожиданность ? В том что украинец против тех кто напал на его страну, бомбит города его страны, убивает его соотечественников ? Это для кого то пи.Zдец неожиданность ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 6 часов назад

      Как только ты перестанешь бегать от военкомов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 6 часов назад

      Хм... интересно как... Почему украинцу можно нападать на чужую страну, бомбить города и убивать... но как у него происходит тоже самое, то он начинает верещать??

      2
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      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 5 часов назад

      нападать на чужую страну,===на какую чужую ? Райка не тупи, Донбасс и Крым это Украина. Сепаратистов любая страна давит.Да хоть Россия--- сепаратистов в Чечне давила.
      Райка почему России можно гасить своих сепаратистов, объявлять контртеррористическую операцию, , а Украине нельзя гасить своих сепаратистов, объявлять антитеррористическую операцию ? Однако это дв.ойны.е стандарты.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 5 часов назад

      ты перестанешь===Гыыы Аказыца твой Zтурбопоцреотизм от мене зависит.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 5 часов назад

      Окопный, кто говорил про Донбасс и Крым? Когда Украина гасила Югославию ты молчал в тряпку. Почему Украина может гасить Югославию, а как Украина сталкивается с тем же самым ,то верещит как ты, когда тебя сношают побратимы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 5 часов назад

      Когда Украина гасила Югославию===Когда ? В твоем пьяном угаре, когда к тебе белочка пришла ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 5 часов назад

      Вон оно че... Сразу про пьяный угар... Так и Россия не нападала на Украину. Это кондиционеры у них не качественные бабахают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 5 часов назад

      Сразу про пьяный угар====Ну когда Райка бред несет, это же белочка пришла....Хотя тут по ходу потяжелее. Райка ты чо опять на мефедрон подсела ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 5 часов назад

      Про Югославию всё? Не удобная тема?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > R_a_i_n 5 часов назад

      Про Югославию? Про бред в твоей башке ?...Канеш все. Твой бред у тебя пущай психиатры и наркологи изучают.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > valsbaston 5 часов назад

      Нападение России на Украину это твой бред в твоей башке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12571

      DeStar > valsbaston 3 часа назад

      ну так и я о том же, а все пишут так будто ожидали другого)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      гор ген 10 часов назад

      руzzкие что с вами даже на спортивном форуме вы как дебилы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Данила Багров > гор ген 9 часов назад

      А ты кто? Индус? Или *****?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      Янвapь 69 > гор ген 9 часов назад

      Ехай нах.уй отсюда, шароварная укрожопая нежить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68283

      portero 12 часов назад

      "Вот урод!!!!"-фраза их кинофильма....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      Что с hohla взять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Данила Багров 12 часов назад

      А ***** после 8 лет бомбёжки Донбасса, значит, могут? Какая же Шевченко гниль... Уважал его раньше, теперь ненавижу

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1623

      koli4ka > Данила Багров 12 часов назад

      дЫнила,багровая твоя голова,а я думаю,что Евгений Викторович Пригожин был очень даже прав,когда совсем недавно говорил,что 8 лет было чистого пропагандистского п"здежу, а не бомбёжек на Домбассе...и я ему очень-очень верю,а не какому-то тИлИвИзИру.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Данила Багров > koli4ka 10 часов назад

      А по-моему, ты либо очередной слепой даун, либо продажная шкура

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > Данила Багров 9 часов назад

      либо и то и другое

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3445

      AZ > Данила Багров 7 часов назад

      задрали вы уже с бомбасом своим... хоть на футбольном сайте можно не читать методички от кремлеботов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14449

      R_a_i_n > AZ 4 часа назад

      А что??? Ты хочешь сказать, что 8 лет небыло бомбосов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3000

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Какой же падалью и ничтожеством стал он! Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20765

      Cleaner 12 часов назад

      Я вот думаю, что ПИНДОСЫ распыляли что то над Украиной. Иначе дибелизм их популяции объяснить НЕЧЕМ!...(((

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20765

      Cleaner 13 часов назад

      Скурвился Шева. Жаль...(

      2
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      ...
      Рейтинг: +5116

      hunta > Cleaner 12 часов назад

      Он по жизни курва ещё та.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56243

      MaxRnD 13 часов назад

      Смотрю на фамилию и чётко вижу на втором месте букву "А"

      5
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