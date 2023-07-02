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  • Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

2 июля 2023, 13:37
28

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко не приемлет присутствие россиян и белорусов на международных стартах.

«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – сказал Шевченко в интервью Sky.

  • Россия отстранена от международных турниров в большинстве видов спорта с февраля 2022 года.
  • Шевченко без работы с 2022 года, когда его уволили из «Дженоа».
  • Он обладатель «Золотого мяча» 2004 года.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей
Комментарии (28)
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R_a_i_n
1688295799
В компании Зинченко пополнение!
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Беспонтий
1688296437
и грустно мне и тошно мне и понимаю я реально последний и единственный герой ушёл туда же всё печально
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DOCTOR PENALTY
1688297046
Всегда был говном, говном и остался.
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MaxRnD
1688297392
Смотрю на фамилию и чётко вижу на втором месте букву "А"
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Данила Багров
1688302677
А ***** после 8 лет бомбёжки Донбасса, значит, могут? Какая же Шевченко гниль... Уважал его раньше, теперь ненавижу
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Иван Петров 1986
1688303087
Что с hohla взять.
Ответить
portero
1688303739
"Вот урод!!!!"-фраза их кинофильма....
Ответить
гор ген
1688310959
руzzкие что с вами даже на спортивном форуме вы как дебилы
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DeStar
1688315898
Странные комментаторы конечно) я понимаю, что у каждого свое мнение и все такое Но млять чего вы ждали?) как можно ждать чего-то другого было вообще?) ему либо молчать, либо сказать то, что он сказал. Другого варианта и быть не могло.
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AZ
1688320114
а у меня в 7 классе был дневник с Шевченко... Эх, Андрюха, Андрюха...
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