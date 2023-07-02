Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко не приемлет присутствие россиян и белорусов на международных стартах.
«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – сказал Шевченко в интервью Sky.
- Россия отстранена от международных турниров в большинстве видов спорта с февраля 2022 года.
- Шевченко без работы с 2022 года, когда его уволили из «Дженоа».
- Он обладатель «Золотого мяча» 2004 года.
Источник: Sports.ru