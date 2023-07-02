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    Почему Роман Костомаров на всех фотографиях в шапке?

    Олимпийский чемпион и экс-фигурист Роман Костомаров перенес тяжелую болезнь и сейчас проходит курс реабилитации.

    Многие замечают, что на фотографиях Костомаров почти всегда носит головные уборы – шапки или банданы. В том числе и на недавних видео из больницы.

    Выяснилось, что так фигурист чувствует себя комфортнее. Около 10 лет назад у него начали выпадать волосы, но Костомаров не хотел бриться налысо или наращивать волосы, поэтому стал носить шапки, которые стали частью имиджа.

    – Когда-то мне было так комфортнее чувствовать себя на льду: шевелюра стала редеть, а волосы все-таки нужны партнеру, когда выступаешь в танцах. В одиночном катании с этим несколько проще. Ну а сейчас просто привык, – как-то сказал фигурист.

    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 12:15
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