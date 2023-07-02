Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Почему Роман Костомаров на всех фотографиях в шапке?

2 июля 2023, 12:15

Олимпийский чемпион и экс-фигурист Роман Костомаров перенес тяжелую болезнь и сейчас проходит курс реабилитации.

Многие замечают, что на фотографиях Костомаров почти всегда носит головные уборы – шапки или банданы. В том числе и на недавних видео из больницы.

Выяснилось, что так фигурист чувствует себя комфортнее. Около 10 лет назад у него начали выпадать волосы, но Костомаров не хотел бриться налысо или наращивать волосы, поэтому стал носить шапки, которые стали частью имиджа.

– Когда-то мне было так комфортнее чувствовать себя на льду: шевелюра стала редеть, а волосы все-таки нужны партнеру, когда выступаешь в танцах. В одиночном катании с этим несколько проще. Ну а сейчас просто привык, – как-то сказал фигурист.

Источник: Sports.ru
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
6
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
2
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
11
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
9
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
Все новости
Все новости
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
1
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
2
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
8
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
12
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
21
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+