Почему Роман Костомаров на всех фотографиях в шапке?

Олимпийский чемпион и экс-фигурист Роман Костомаров перенес тяжелую болезнь и сейчас проходит курс реабилитации.

Многие замечают, что на фотографиях Костомаров почти всегда носит головные уборы – шапки или банданы. В том числе и на недавних видео из больницы.

Выяснилось, что так фигурист чувствует себя комфортнее. Около 10 лет назад у него начали выпадать волосы, но Костомаров не хотел бриться налысо или наращивать волосы, поэтому стал носить шапки, которые стали частью имиджа.

– Когда-то мне было так комфортнее чувствовать себя на льду: шевелюра стала редеть, а волосы все-таки нужны партнеру, когда выступаешь в танцах. В одиночном катании с этим несколько проще. Ну а сейчас просто привык, – как-то сказал фигурист.