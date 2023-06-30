В «Коринтиансе» объяснили, почему продали 17-летнего Педро в «Зенит»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро объяснил продажу нападающего Педро в «Зенит».
«Завершаем продажу, 9 миллионов евро за 50% прав. Я не думаю, что это небольшая продажа, он может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба.
К сожалению, Бразилия не продаeт по окончательной цене, при продаже в Европу сумма выше. Это рынок. Так что 9 миллионов евро за 50% игрока – отличная сделка. Могли ли мы ещe подождать? Не могли», – цитирует Дуилио Ge.Globo.
- Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа бразильца в рамках сделки по Юри Алберто.
- 18 лет ему исполнится 5 февраля 2024 года.
Источник: «Чемпионат»