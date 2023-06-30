В «Коринтиансе» объяснили, почему продали 17-летнего Педро в «Зенит»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро объяснил продажу нападающего Педро в «Зенит».

«Завершаем продажу, 9 миллионов евро за 50% прав. Я не думаю, что это небольшая продажа, он может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба.

К сожалению, Бразилия не продаeт по окончательной цене, при продаже в Европу сумма выше. Это рынок. Так что 9 миллионов евро за 50% игрока – отличная сделка. Могли ли мы ещe подождать? Не могли», – цитирует Дуилио Ge.Globo.