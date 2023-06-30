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    • В «Коринтиансе» объяснили, почему продали 17-летнего Педро в «Зенит»

    В «Коринтиансе» объяснили, почему продали 17-летнего Педро в «Зенит»

    Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро объяснил продажу нападающего Педро в «Зенит».

    «Завершаем продажу, 9 миллионов евро за 50% прав. Я не думаю, что это небольшая продажа, он может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба.

    К сожалению, Бразилия не продаeт по окончательной цене, при продаже в Европу сумма выше. Это рынок. Так что 9 миллионов евро за 50% игрока – отличная сделка. Могли ли мы ещe подождать? Не могли», – цитирует Дуилио Ge.Globo.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2978

      ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      Чисто бизнес. Бразилы и Зенит неплохо заработают на этом таланте. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +19067

      ilichkadr 1 час назад

      Всё правильно. К 20-ти годам Педро будет стоить в три раза дороже.

      1
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      Рейтинг: +8343

      nik55 > ilichkadr 1 час назад

      ты скажи еще в 10 раз

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      Рейтинг: +3732

      acor94 > nik55 37 минут назад

      Сейчас он стоит 2 на трансфермаркте, так что я бы сказал в 20 а то и в 30 раз))

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      Рейтинг: +1711

      Болотоход 1 час назад

      Кружанули лазурных) В парили не пойми кого!

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      Рейтинг: +3732

      acor94 > Болотоход 36 минут назад

      Готовся вынимать мячи из своих ворот от Педро))

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