Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит за защитника «Аякса» Тимбера

«Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере Хуррьена Тимбера.
Лондонский клуб заплатит за защитника, способного играть как в центре, так и на правом фланге, 42+5 миллионов евро.
22-летний футболист в ближайшие дни пройдет медобследование и подпишет с «Арсеналом» контракт до 2028 года.
- В прошедшем сезоне Тимбер провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Для «Арсенала» эта сделка станет второй за неделю – в среду был подписан Кай Хаверц из «Челси» за 70 млн евро.
Источник: De Telegraaf