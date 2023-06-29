Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит за защитника «Аякса» Тимбера

«Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере Хуррьена Тимбера.

Лондонский клуб заплатит за защитника, способного играть как в центре, так и на правом фланге, 42+5 миллионов евро.

22-летний футболист в ближайшие дни пройдет медобследование и подпишет с «Арсеналом» контракт до 2028 года.