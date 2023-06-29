«Какая-то инфекция, вирус слабоумия»: депутат Милонов – о Слуцком и Дзюбе

Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил выступления Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.

Сам Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.

«Слушайте, видимо, это какая-то инфекция, вирус слабоумия. В скандалах с Артемом я всегда пытался встать на его сторону. При всем моем неприятии вещей, которые он себе позволяет, все-таки я наделся, что Дзюба совершил ошибку и одумается.

Но, видимо, Артему понравилось быть оплеванным и он, видимо, в таком состоянии чувствует себя более комфортно. Многие люди совершают поступки, за которые им потом стыдно.

Стыд – это лучшее лекарство, лучшая прививка против повторения ошибок. А тут, как в том анекдоте, Артему-то вроде понравилось», – сказал Милонов.