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    • Погба отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими во Франции

    Погба отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими во Франции

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о трагическом инциденте во Франции.

    • В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.
    • В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны десятки человек.
    • Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.

    «Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», – написал Погба в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20713

      Cleaner 1 час назад

      Погба сейчас призвал НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ полиции? Я правильно его слова понял??? Евроафриканцы(афроевропейцы) в Гейропе совсем оборзели!!!...(((

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