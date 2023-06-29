Погба отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими во Франции

Погба сейчас призвал НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ полиции? Я правильно его слова понял??? Евроафриканцы(афроевропейцы) в Гейропе совсем оборзели!!!...(((
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о трагическом инциденте во Франции.
- В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.
- В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны десятки человек.
- Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.
«Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», – написал Погба в соцсетях.