Погба отреагировал на убийство 17-летнего подростка полицейскими во Франции

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о трагическом инциденте во Франции.

В городе Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался остановиться по требованию дорожного патруля.

В стране из-за этого начались беспорядки. Задержаны десятки человек.

Самого полицейского, выстрелившего в подростка, задержали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.

«Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», – написал Погба в соцсетях.