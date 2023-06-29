Селюк – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы: «За деньги или ради славы он бы и орально удовлетворил Артема»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после просмотра пародии Леонида Слуцкого на мастурбацию Артема Дзюба посчитал, что тренер «тронулся» умом.

«По закону, принятому Госдумой, это распространение ЛГБТ. Слуцкого можно за это привлечь к ответственности. Ощущение, что он совершил сегодня каминг-аут.

Мне кажется, скажи ему за деньги или ради славы удовлетворить орально Дзюбу, Слуцкий бы и это сделал.

Он реально сошел с ума, тронулся. И этот человек тренировал сборную России. Если показать видео в нормальном месте, люди подумают, что он должен находиться в психиатрической больнице», – считает Селюк.