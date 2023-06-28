Мостовой прокомментировал пародию Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление видео с пародией Леонида Слуцкого на интимные кадры Артема Дзюбы.

– Я не буду смотреть видео с участием Слуцкого, это посторонний в футболе человек, когда-то был случайным тренером. Не-не, не надо мне присылать мне видео со Слуцким, точно не буду смотреть. Если бы вы мне показали действительно каких-то известных людей, которые в жизни что-то сделали.

– Он на этом видео копирует известные движения Дзюбы...

– Ну… Ну… Блин. Елки-палки. Мне трудно смотреть таких людей, как Слуцкий. Сами понимаете.

– Думаете, он завершит футбольную карьеру?

– Да мне все равно – как раньше было все равно, так и сейчас. Все равно! Сейчас в футболе одни аналитики, операторы, еще кто-то.