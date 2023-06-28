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    • Мостовой прокомментировал пародию Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    Мостовой прокомментировал пародию Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление видео с пародией Леонида Слуцкого на интимные видео Артема Дзюбы.

    – Я не буду смотреть видео с участием Слуцкого, это посторонний в футболе человек, когда-то был случайным тренером. Не-не, не надо мне присылать мне видео со Слуцким, точно не буду смотреть. Если бы вы мне показали действительно каких-то известных людей, которые в жизни что-то сделали.

    – Он на этом видео копирует известные движения Дзюбы...

    – Ну… Ну… Блин. Елки-палки. Мне трудно смотреть таких людей, как Слуцкий. Сами понимаете.

    – Думаете, он завершит футбольную карьеру?

    – Да мне все равно – как раньше было все равно, так и сейчас. Все равно! Сейчас в футболе одни аналитики, операторы, еще кто-то.

    • Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
    • В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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