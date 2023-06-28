Тренер сборной Грузии заявил, что Сазонов получил несколько предложений из Европы

Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе сообщил, что защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Европе.

«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодeжной сборной Грузии. Саба – сильный защитник.

У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.

Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы», – сказал Салуквадзе.