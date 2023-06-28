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    • Тренер сборной Грузии заявил, что Сазонов получил несколько предложений из Европы

    Тренер сборной Грузии заявил, что Сазонов получил несколько предложений из Европы

    Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе сообщил, что защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Европе.

    «У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодeжной сборной Грузии. Саба – сильный защитник.

    У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.

    Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы», – сказал Салуквадзе.

    • Игрок – воспитанник «Зенита».
    • Он решил выступать за сборную Грузии.
    • Сазонов забил 1 гол в 24 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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