В «Алании» объяснили, почему не рассматривают Дзагоева

Президент «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.

«Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении.

В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все, что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.

Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» – сказал Сиукаев