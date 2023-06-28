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    В «Алании» объяснили, почему не рассматривают Дзагоева

    Президент «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.

    «Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении.

    В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все, что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.

    Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» – сказал Сиукаев

    • В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • 33-летний футболист в «Рубине» с сентября.
    • Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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