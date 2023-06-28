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В «Алании» объяснили, почему не рассматривают Дзагоева

28 июня 2023, 16:24

Президент «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.

«Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении.

В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все, что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.

Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» – сказал Сиукаев

  • В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
  • 33-летний футболист в «Рубине» с сентября.
  • Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Алания Дзагоев Алан
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