В «Алании» объяснили, почему не рассматривают Дзагоева

Президент «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.
«Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении.
В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все, что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.
Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» – сказал Сиукаев
- В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- 33-летний футболист в «Рубине» с сентября.
- Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.
Источник: Sport24