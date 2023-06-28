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    • «Зенит» и «Коринтианс» полностью согласовали трансфер Педриньо: известны детали сделки

    «Зенит» и «Коринтианс» полностью согласовали трансфер Педриньо: известны детали сделки

    «Зенит» и «Коринтианс» согласовали детали сделки по трансферу нападающего Педриньо.

    Контракт 17-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан на пять лет. Соглашение начнет действовать с 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

    «Зенит» заплатит за трансфер Педриньо наличными.

    • Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца.
    • 30% прав останется у «Коринтианс».
    • «Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро в рамках сделки по Юри Алберто.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      Спартак_не_умеет_играть 46 минут назад

      Вот и у нас будет 1 Педриньо.
      В срамтаке допустим, все футболисты+тренерский состав+все болельщики=Педриньо ПиТарасовские!
      :)))))

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