«Зенит» и «Коринтианс» полностью согласовали трансфер Педриньо: известны детали сделки

«Зенит» и «Коринтианс» согласовали детали сделки по трансферу нападающего Педриньо.

Контракт 17-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан на пять лет. Соглашение начнет действовать с 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

«Зенит» заплатит за трансфер Педриньо наличными.