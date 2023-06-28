«Зенит» и «Коринтианс» полностью согласовали трансфер Педриньо: известны детали сделки

«Зенит» и «Коринтианс» согласовали детали сделки по трансферу нападающего Педриньо.
Контракт 17-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан на пять лет. Соглашение начнет действовать с 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.
«Зенит» заплатит за трансфер Педриньо наличными.
- Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца.
- 30% прав останется у «Коринтианс».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро в рамках сделки по Юри Алберто.
Источник: «РБ Спорт»