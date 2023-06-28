Глушаков заявил, что у него очень много предложений из-за рубежа

Экс-полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своем будущем.

– Что можешь сказать о своем будущем?

– Ничего не могу рассказать. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно.

– Никакой конкретики?

– Знаете, как у нас всегда бывает, когда на флажке игроков подписывают? Посмотрим, видно будет. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то – пока общаемся. Чуть-чуть время дайте, и все будет нормально.

– Зарубежные варианты?

– Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много (вариантов).