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    • Глушаков заявил, что у него очень много предложений из-за рубежа

    Глушаков заявил, что у него очень много предложений из-за рубежа

    Экс-полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своем будущем.

    – Что можешь сказать о своем будущем?

    – Ничего не могу рассказать. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно.

    – Никакой конкретики?

    – Знаете, как у нас всегда бывает, когда на флажке игроков подписывают? Посмотрим, видно будет. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то – пока общаемся. Чуть-чуть время дайте, и все будет нормально.

    – Зарубежные варианты?

    – Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много (вариантов).

    • 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» по окончании сезона.
    • Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +626

      eugen-han 42 минуты назад

      В Казахстан зовут никак иначе.

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      Рейтинг: +24

      Айболид 1 час назад

      Опять не закусывает .

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