Глушаков заявил, что у него очень много предложений из-за рубежа

Экс-полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своем будущем.
– Что можешь сказать о своем будущем?
– Ничего не могу рассказать. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно.
– Никакой конкретики?
– Знаете, как у нас всегда бывает, когда на флажке игроков подписывают? Посмотрим, видно будет. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то – пока общаемся. Чуть-чуть время дайте, и все будет нормально.
– Зарубежные варианты?
– Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много (вариантов).
- 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» по окончании сезона.
- Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.
Источник: «Матч ТВ»