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    Дзюба проведет встречу с фанатами: вход свободный

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и другие известные спортсмены 1 июля проведут встречу с фанатами в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

    Гости Дня Московского спорта смогут пообщаться с Дзюбой, фигуристками Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым и певцом Сергеем Лазаревым.

    Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у Большой спортивной арены «Лужники». Вход свободный, предварительная регистрация не нужна.

    • Дзюба в «Локомотиве» с февраля.
    • Контракт действует еще год.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 4 минуты назад

      желающие проскользнуть ....аптека за углом. смазочные материала через дорогу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      vaisboston 23 минуты назад

      По ходу если кто придет, так только чтобы фигуристок увидеть..Алинка там..уххх Ну и другие .
      А с Зюбой за руку чаво здароваца. Он этой рукой чаво тока не делал )))

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      Рейтинг: +8642

      Беспонтий 36 минут назад

      предчувствие
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      про "вход свободный"
      обилье комментариев "народных" )

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