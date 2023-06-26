Дзюба проведет встречу с фанатами: вход свободный

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и другие известные спортсмены 1 июля проведут встречу с фанатами в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

Гости Дня Московского спорта смогут пообщаться с Дзюбой, фигуристками Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым и певцом Сергеем Лазаревым.

Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у Большой спортивной арены «Лужники». Вход свободный, предварительная регистрация не нужна.