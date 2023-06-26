Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вратарем ЦСКА интересуются «Аугсбург» и клубы Примеры

    Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, может продолжить карьеру в Европе.

    • 26-летний Помазун – воспитанник ЦСКА.
    • Прошедший сезон он провел в аренде в «Урале».
    • На счету голкипера 39 матчей, в которых он пропустил 55 голов.

    По информации Sport24, 26-летним голкипером интересуется «Аугсбург», аутсайдеры Примеры и один из лидеров Сегунды.

    «Урал» и ЦСКА параллельно ведут переговоры о продлении аренды Помазуна. С большой долей вероятности аренда будет продлена.

    Новости по теме
    ЦСКА отклонил предложение «Зенита» по Помазуну 2
    Президент «Урала» Иванов рассказал, почему клуб не выкупает Помазуна
    Три футболиста впервые вызваны в сборную России 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1705

      vmonomah17 1 час назад

      Сейчас российские игроки могут только в страны снг и в турцию перейти. Больше их никто не будет брать не по спортивным причинам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 