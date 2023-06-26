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Вратарем ЦСКА интересуются «Аугсбург» и клубы Примеры

26 июня 2023, 17:20
1

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, может продолжить карьеру в Европе.

  • 26-летний Помазун – воспитанник ЦСКА.
  • Прошедший сезон он провел в аренде в «Урале».
  • На счету голкипера 39 матчей, в которых он пропустил 55 голов.

По информации Sport24, 26-летним голкипером интересуется «Аугсбург», аутсайдеры Примеры и один из лидеров Сегунды.

«Урал» и ЦСКА параллельно ведут переговоры о продлении аренды Помазуна. С большой долей вероятности аренда будет продлена.

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Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Аугсбург Помазун Илья
Комментарии (1)
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vmonomah17
1687791023
Сейчас российские игроки могут только в страны снг и в турцию перейти. Больше их никто не будет брать не по спортивным причинам.
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