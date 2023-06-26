Вратарем ЦСКА интересуются «Аугсбург» и клубы Примеры

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, может продолжить карьеру в Европе.
- 26-летний Помазун – воспитанник ЦСКА.
- Прошедший сезон он провел в аренде в «Урале».
- На счету голкипера 39 матчей, в которых он пропустил 55 голов.
По информации Sport24, 26-летним голкипером интересуется «Аугсбург», аутсайдеры Примеры и один из лидеров Сегунды.
«Урал» и ЦСКА параллельно ведут переговоры о продлении аренды Помазуна. С большой долей вероятности аренда будет продлена.
Источник: Sport24