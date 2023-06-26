Орлов назвал игрока «Зенита», из-за которого начал снова ходить на матчи

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, из-за какого футболиста «Зенита» вернулся на стадион.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное – угадать с тренером.

Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти.

Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», – сказал Орлов.