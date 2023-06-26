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    • Орлов назвал игрока «Зенита», из-за которого начал снова ходить на матчи

    Орлов назвал игрока «Зенита», из-за которого начал снова ходить на матчи

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, из-за какого футболиста «Зенита» вернулся на стадион.

    «Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное – угадать с тренером.

    Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти.

    Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», – сказал Орлов.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале вингер получил российское гражданство.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +463

      Литейный 4 (returned) 55 минут назад

      Малком себя хорошо зарекомендовал в Зените наряду с такими кудесниками футбола как Халк и Данни. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25134

      bset 3 часа назад

      Боярский назвал игрока, из-за которого начал ходить на матчи Тосно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17707

      Garrincha58 > bset 1 час назад

      и это Заболотный

      0
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