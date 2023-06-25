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    Писарский: «Будет ли спад после свадьбы? Ниже уже некуда»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заверил, что после летней свадьбы не будет играть хуже.

    «Верю ли в примету, что у футболиста после свадьбы наступает спад? Какой может быть спад после второй части прошлого сезона? Ниже падать уже некуда. В моeм случае будет только вверх. Всe это будет давать мне сил. Я уверен, что всe будет круто», – сказал Писарский.

    • Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
    • «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
    • Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    25.06.2023 22:51
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