Писарский: «Будет ли спад после свадьбы? Ниже уже некуда»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заверил, что после летней свадьбы не будет играть хуже.

«Верю ли в примету, что у футболиста после свадьбы наступает спад? Какой может быть спад после второй части прошлого сезона? Ниже падать уже некуда. В моeм случае будет только вверх. Всe это будет давать мне сил. Я уверен, что всe будет круто», – сказал Писарский.