Писарский: «Будет ли спад после свадьбы? Ниже уже некуда»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заверил, что после летней свадьбы не будет играть хуже.
«Верю ли в примету, что у футболиста после свадьбы наступает спад? Какой может быть спад после второй части прошлого сезона? Ниже падать уже некуда. В моeм случае будет только вверх. Всe это будет давать мне сил. Я уверен, что всe будет круто», – сказал Писарский.
- Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
- «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
- Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова