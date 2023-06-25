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Овчинников раскритиковал «Зенит» за зарплату Малкома

25 июня 2023, 08:28
11

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил зарплату нападающего «Зенита» Малкома. Ему платят в год 3,5 миллиона евро.

«3,5 миллиона евро – нормальные условия. Точно не мало. Или им что, миллиарды платить? Мы стали какими-то нереальными цифрами мерить. Это в любом случае сотни миллионов рублей в год – назовите эти суммы работягам, они с ума сойдут.

Давайте посмотрим на весь российский футбол: еврокубков у нас нет и пока не предвидится. Значит, надо уделять время себе. У нас нет российских игроков с такими зарплатами, а великим заморским мы платим. Где логика?

Своих надо кормить в первую очередь. А не иностранцев. Если бы он один играл – одно дело. Но футбол – командный вид спорта. Совсем другое дело.

Я не знаю, где Малкому насыпят больше, чем в России. Не думаю, что он нужен топовому европейскому клубу. Одно дело играть против защитников РПЛ, совсем другое – против европейских», – сказал Овчинников.

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале вингер получил российское гражданство.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1687674151
А раньше писали, что 7 миллионов. А тут в два раза снизили?
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Barmaleushka
1687675328
А хде Perso нька ? Остальные почти все в сборе .
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Barmaleushka
1687675964
Вот и вся суть поросятника : когда Овчиников про ихнего наркоторговца-мастераножевогобоя чего-то сказал - они были крайне недовольны Овчиной , а сейчас полное взаимопонимание .
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mamba9090909
1687676180
Плохая манера копаться в чужих кошельках.
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paracetamol
1687685881
Завидует, а мне нравится, как Малколм играет. Кроме Зенита, по-сути, у нас и смотреть некого. Футбол в смести с кикбоксингом и симуляциями!
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Эном айс
1687687352
Хьюго ненавидит вообще всё, что лучше и дороже его выспренной карьеры..
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Spirit_78
1687688212
Бедненькие, нищие, обделённые футболисты-россияне...
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neveldomha
1687695129
Шарканье руками в чужом кармане это тоже рукоблудие. Овчинников, в своем шарь.
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Жентус
1687720841
Валера, будешь смеяться, но формально Малком русский)
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