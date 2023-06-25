Овчинников раскритиковал «Зенит» за зарплату Малкома

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил зарплату нападающего «Зенита» Малкома. Ему платят в год 3,5 миллиона евро.

«3,5 миллиона евро – нормальные условия. Точно не мало. Или им что, миллиарды платить? Мы стали какими-то нереальными цифрами мерить. Это в любом случае сотни миллионов рублей в год – назовите эти суммы работягам, они с ума сойдут.

Давайте посмотрим на весь российский футбол: еврокубков у нас нет и пока не предвидится. Значит, надо уделять время себе. У нас нет российских игроков с такими зарплатами, а великим заморским мы платим. Где логика?

Своих надо кормить в первую очередь. А не иностранцев. Если бы он один играл – одно дело. Но футбол – командный вид спорта. Совсем другое дело.

Я не знаю, где Малкому насыпят больше, чем в России. Не думаю, что он нужен топовому европейскому клубу. Одно дело играть против защитников РПЛ, совсем другое – против европейских», – сказал Овчинников.