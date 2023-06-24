Петржела: «Все легионеры РПЛ уедут в ближайшие дни и не вернутся»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в российской Премьер-лиге не останется иностранцев из-за событий в стране.

«Безусловно, все легионеры РПЛ в нынешней ситуации уедут из своих клубов в ближайшие дни и не вернутся к вам в страну, это точно. Те, кто в отпуске, не будут даже думать о возвращении.

Ярошик, думаю, тоже в «Оренбург» не приедет, если он еще не в России. Сейчас очень много негатива, поэтому ждать иностранцев в России больше не стоит. Я об этом еще год назад говорил», – заявил Петржела.