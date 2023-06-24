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    • Петржела: «Все легионеры РПЛ уедут в ближайшие дни и не вернутся»

    Петржела: «Все легионеры РПЛ уедут в ближайшие дни и не вернутся»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в российской Премьер-лиге не останется иностранцев из-за событий в стране.

    «Безусловно, все легионеры РПЛ в нынешней ситуации уедут из своих клубов в ближайшие дни и не вернутся к вам в страну, это точно. Те, кто в отпуске, не будут даже думать о возвращении.

    Ярошик, думаю, тоже в «Оренбург» не приедет, если он еще не в России. Сейчас очень много негатива, поэтому ждать иностранцев в России больше не стоит. Я об этом еще год назад говорил», – заявил Петржела.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +668

      FCSpartakM 35 минут назад

      Да. Промес аж на Родину захотел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8044

      BarStep 54 минуты назад

      Не ссы Властимил, всё норм у нас в стране..
      И вчера и сегодня и завтра тоже будет норм!

      Те леги, что до вчера не уехали, не уедут и завтра..

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      Рейтинг: +20627

      Cleaner 1 час назад

      Злобный чех опять что то квакнул...(((

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      Рейтинг: +15285

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Длбб, оторвись от бомбардира и посмотри новости из Ростова.
      Ты в натуре в палате душевнобольных , в клинике ?

      0
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      Рейтинг: +1349

      Бомбардир > Алексей З 39 минут назад

      перестаньте, пожалуйста, оскорблять людей беспочвенно, иначе вынуждены будем отправить вас в бан

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