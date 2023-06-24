Писарский: «Три года ходил в церковь и молился, чтобы поиграть за пределами Крыма»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о роли церкви в его жизни.

– Весной после тяжелого отрезка игроки и тренеры «Крыльев» ходили в церковь. Как тебе такой опыт? Необычно все-таки.

– Для меня это обычно. Я каждую неделю хожу в церковь. Поэтому считаю, в идеале можно перед каждой игрой ходить туда.

Просить Бога о помощи и удаче. Это норма. Ну, для меня. Может, для кого-то это не так. Считаю, что все, что происходит в моей жизни, это благодаря Богу.

– Это у тебя с детства идет?

– Вообще мне прививали это родители, водили в церковь. Но раньше относился к этому халатно. Ходил так – для галочки.

А потом в определенный момент понял, что мне это нужно. Грубо говоря, обратился к Богу, стал в него верить, просить помощи. Извиняться за какие-то поступки.

Считаю, это должен делать каждый человек – просить помощи у Бога или извиняться, если сделал что-то не так.

– Этот перелом в плане веры случился до прорыва в РПЛ?

– Да, это было еще в Крыму. На протяжении трех лет ходил в церковь, молился, чтобы попасть [в клуб] и поиграть за пределами Крыма.

Потом настал момент, когда Бог услышал. Это помогло мне. И сейчас я здесь.