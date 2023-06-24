Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарский: «Три года ходил в церковь и молился, чтобы поиграть за пределами Крыма»

Писарский: «Три года ходил в церковь и молился, чтобы поиграть за пределами Крыма»

24 июня 2023, 11:48
1

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о роли церкви в его жизни.

– Весной после тяжелого отрезка игроки и тренеры «Крыльев» ходили в церковь. Как тебе такой опыт? Необычно все-таки.

– Для меня это обычно. Я каждую неделю хожу в церковь. Поэтому считаю, в идеале можно перед каждой игрой ходить туда.

Просить Бога о помощи и удаче. Это норма. Ну, для меня. Может, для кого-то это не так. Считаю, что все, что происходит в моей жизни, это благодаря Богу.

– Это у тебя с детства идет?

– Вообще мне прививали это родители, водили в церковь. Но раньше относился к этому халатно. Ходил так – для галочки.

А потом в определенный момент понял, что мне это нужно. Грубо говоря, обратился к Богу, стал в него верить, просить помощи. Извиняться за какие-то поступки.

Считаю, это должен делать каждый человек – просить помощи у Бога или извиняться, если сделал что-то не так.

– Этот перелом в плане веры случился до прорыва в РПЛ?

– Да, это было еще в Крыму. На протяжении трех лет ходил в церковь, молился, чтобы попасть [в клуб] и поиграть за пределами Крыма.

Потом настал момент, когда Бог услышал. Это помогло мне. И сейчас я здесь.

  • Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
  • В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
  • Это не помешало Писарскому стать пятым в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне-2022/23 (14 голов в 26 матчах).

Еще по теме:
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги 1
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
witalik
1687613767
Редкостная сволочь этот. Пи...дарский, Бог его возблагодарил: в Оренбурге был суперигрок, в Самаре - ГАВНО...
Ответить
Главные новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
2
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
7
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
1
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
3
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
5
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
16
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
14
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Все новости
Все новости
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
2
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
5
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
16
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
10
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
4
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+