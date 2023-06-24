Зидан рассказал о своем отношении к Мбаппе

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Надеюсь, что Килиан выиграет много «Золотых мячей». Невероятно то, что он делает для своего клуба и сборной Франции. Я восхищаюсь Мбаппе», – сказал Зидан.

Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.

Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.

Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.

Мбаппе уходит в «Рeал»? А можно ли верить этой информации?