Зидан рассказал о своем отношении к Мбаппе

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Надеюсь, что Килиан выиграет много «Золотых мячей». Невероятно то, что он делает для своего клуба и сборной Франции. Я восхищаюсь Мбаппе», – сказал Зидан.
- Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
- Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.
- Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
Мбаппе уходит в «Рeал»? А можно ли верить этой информации?
Источник: AS