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    Зидан рассказал о своем отношении к Мбаппе

    Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    «Надеюсь, что Килиан выиграет много «Золотых мячей». Невероятно то, что он делает для своего клуба и сборной Франции. Я восхищаюсь Мбаппе», – сказал Зидан.

    • Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
    • Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.
    • Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.

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    Источник: AS

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