Новый главный тренер «Динамо» обратился к болельщикам

Марцел Личка выступил с обращением к поклонникам «Динамо». Московский клуб вчера объявил о назначении чешского специалиста на пост главного тренера.

«Дорогие болельщики «Динамо» Москва! Вчера я стал новым главным тренером вашей любимой команды. Хочу сказать вам, что буду прикладывать все усилия, чтобы команда показывала интересную игру, на которую вам было бы приятно смотреть.

Будем пробовать радовать вас хорошими результатами и забивать голы, потому что голы в футболе доставляют удовольствие, как игрокам, так и вам, болельщикам. И по итогу получается хороший результат.

Спасибо большое! Увидимся на стадионе!» – сказал Личка.

Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон