Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1).

    – Насколько вас удовлетворила игра «Динамо»?

    – Могу отметить игру Кутицкого и Фернандеса, которые отлично играли. Когда мяч был у них, они старались действовать креативно. Также я доволен игрой Бальбуэны и Маричаля, как и Лещука, который провел игру без ошибок. У игроков в центре поля не всe получалось, но они тоже старались. У Нгамале и Карраскаля высокое индивидуальное мастерство: когда они с мячом, то всегда представляют угрозу для соперника. Маухуб, хоть и не смог забить, тоже показал хорошую игру. Думаю, что «Динамо» может играть в два раза лучше, но надо начинать с базовых вещей. Будем прибавлять и стараться показывать такую игру, как была в домашнем матче с «Краснодаром». Хоть мы и не добились результата в той встрече, но играли очень хорошо.

    – Сработала ли ваша идея с двумя центральными нападающими? Показалось, что Тюкавин несколько потерялся в такой схеме.

    – Эта идея сработала в эпизоде со вторым голом. Наконец‑то у Нгамале получилось отличиться. Он сделал счет 2:1, это был очень важный гол. У нас были хорошие моменты, когда между линиями удавалось находить передачами Карраскаля и Нгамале, были неплохие забросы за спины защитников «Пари НН» на Маухуба. Если говорить про игру Тюкавина, то да, от него мы ожидали большего.

    – Есть ли у вас одно слово, которым вы можете охарактеризовать игру «Динамо»?

    – Не знаю. Я очень рад, что первый круг закончился и у нас 30 очков. У меня была цель одержать 10 побед в первом круге, и жаль, что одной нам не хватило. Но мы остаемся в верхней части турнирной таблицы, и если лидеры будут терять очки, то мы будем психологически на них давить. Будем стараться догонять тройку лучших. У нас осталось еще три игры перед зимней паузой, поэтому нельзя успокаиваться, надо работать и набирать очки.

    – Как планируете провести паузу на матчи сборных? У «Динамо» много игроков уедет в свои национальные команды.

    – В «Динамо» 11 футболистов останется со мной во время паузы. У нас будет матч с командой Медиалиги, где мы будем использовать игроков из второй команды. Для тренировочного процесса нам нужно хотя бы 16–18 игроков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стажировка Мостового в «Динамо» завершена 3
    Обзор матча «Динамо» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
    РПЛ. Дубль Чавеса принес «Динамо» победу над «Пари НН» (3:1) 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 