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    • Глушаков – о провале «Спартака» весной: «Готовились выиграть зимний кубок в Катаре»

    Глушаков – о провале «Спартака» весной: «Готовились выиграть зимний кубок в Катаре»

    Полузащитник Денис Глушаков оценил неудачные результаты «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

    • «Спартак» завершил чемпионат на третьем месте.
    • Долгое время клуб шел вторым.

    – Как тебе «Спартак» в этом сезоне? Весна получилась очень неоднозначной.

    – Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний кубок в Катаре, ха-ха!

    Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболисты забиты не тем.

    – А чем?

    – Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» – Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева.

    Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли... О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают!

    Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +652

      Ниф-Ниф 2 часа назад

      Аналитик хренов. Молчал бы уж...

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