Глушаков – о провале «Спартака» весной: «Готовились выиграть зимний кубок в Катаре»

Полузащитник Денис Глушаков оценил неудачные результаты «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

«Спартак» завершил чемпионат на третьем месте.

Долгое время клуб шел вторым.

– Как тебе «Спартак» в этом сезоне? Весна получилась очень неоднозначной.

– Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний кубок в Катаре, ха-ха!

Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболисты забиты не тем.

– А чем?

– Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» – Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева.

Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли... О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают!

Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше.