Глушаков – о провале «Спартака» весной: «Готовились выиграть зимний кубок в Катаре»

Аналитик хренов. Молчал бы уж...
Полузащитник Денис Глушаков оценил неудачные результаты «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.
- «Спартак» завершил чемпионат на третьем месте.
- Долгое время клуб шел вторым.
– Как тебе «Спартак» в этом сезоне? Весна получилась очень неоднозначной.
– Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний кубок в Катаре, ха-ха!
Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболисты забиты не тем.
– А чем?
– Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» – Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева.
Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли... О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают!
Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше.