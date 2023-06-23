«Сам черный, глаза красные, а зубы белые»: Глушаков – о любви Промеса к бане

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о любви форварда «Спартака» Квинси Промеса к бане.

– Промес называл тебя учителем по бане!

– Он когда напарится, выйдет из бани – сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси – молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально.

Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.

– Когда в последний раз был в бане с Квинси?

– Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим – вспомним.

– Может, кого-то еще из того чемпионского «Спартака»?

– Может быть! Года полтора назад сидели с Ещенко, Ребровым, Максименко в бане. Поддерживаю отношения с ними.