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    • «Сам черный, глаза красные, а зубы белые»: Глушаков – о любви Промеса к бане

    «Сам черный, глаза красные, а зубы белые»: Глушаков – о любви Промеса к бане

    Полузащитник Денис Глушаков рассказал о любви форварда «Спартака» Квинси Промеса к бане.

    – Промес называл тебя учителем по бане!

    – Он когда напарится, выйдет из бани – сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси – молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально.

    Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.

    – Когда в последний раз был в бане с Квинси?

    – Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим – вспомним.

    – Может, кого-то еще из того чемпионского «Спартака»?

    – Может быть! Года полтора назад сидели с Ещенко, Ребровым, Максименко в бане. Поддерживаю отношения с ними.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +652

      Ниф-Ниф 2 часа назад

      Немытые сразу возбудились как про баню услышали. Им бы самим отмыться.

      3
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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь 2 часа назад

      Сам черный, глаза красные и белый куй в жоне.
      Глушакови Промес в бане.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +20605

      Cleaner 3 часа назад

      «Сам черный, глаза красные, в руке нож, а зубы белые». Глушаков – Промесе в Амстердаме...)))

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      Рейтинг: +4977

      fakeid 3 часа назад

      тоже, блин, новость, что в спартаке одни дезеувы. но зачем это так афишировать? считаю, глушакова нужно привлечь за пропаганду лгбт. 6.21 КоАП РФ - штраф до 800 тысяч, либо арест на 15 суток. и пусть в камере рассказывает, как парился с зулусом в бане. там точно оценят и загонят под шконку.

      0
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      Рейтинг: +22991

      Persona_non_Grata > fakeid 2 часа назад

      У тебя весьма однобокое мнение о бане - там люди парятся, а вот на чем основаны твои представления, догадаться не сложно ! )))

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