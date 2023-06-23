Глушаков: «Могу возглавить «Спартак» – хуже не будет»

Полузащитник Денис Глушаков заявил, что мечтает вернуться в «Спартак».

– Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?

– Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!

– В роли тренера, например.

– Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!

– А если бы тебе предложили поработать в академии?

– Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» – хуже не будет, поверьте.

– В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?

– Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится.