Глушаков: «Могу возглавить «Спартак» – хуже не будет»

Полузащитник Денис Глушаков заявил, что мечтает вернуться в «Спартак».
– Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?
– Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!
– В роли тренера, например.
– Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!
– А если бы тебе предложили поработать в академии?
– Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» – хуже не будет, поверьте.
– В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?
– Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
Источник: «Спорт-Экспресс»