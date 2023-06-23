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    Глушаков: «Могу возглавить «Спартак» – хуже не будет»

    Полузащитник Денис Глушаков заявил, что мечтает вернуться в «Спартак».

    – Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?

    – Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!

    – В роли тренера, например.

    – Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!

    – А если бы тебе предложили поработать в академии?

    – Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» – хуже не будет, поверьте.

    – В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?

    – Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2981

      ПалкоВводецъ (returned) 40 минут назад

      Там любая кухарка справится, набирая всякий шлак и неликвид. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3149

      BAIv 47 минут назад

      могу возглавить страну, пока не предлагают, живу спокойно жду!

      0
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      Рейтинг: +2328

      jek718875 49 минут назад

      Новый Мостовой, сколько их ещё будет...

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      Рейтинг: +21653

      derrik2000 1 час назад

      Судя по тому, что показывал весной Спартак при рыжем, хуже уж точно не будет.

      0
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      Рейтинг: +22986

      Persona_non_Grata > derrik2000 8 минут назад

      Ну естественно - твои мозги так и заточены, чтобы судить только по отрицательному отрезку и на его основе делать далеко идущие выводы !!! Смени аватарку, иуда !!!

      0
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      Рейтинг: +20602

      Cleaner 1 час назад

      Даже если Спартак будет играть совсем БЕЗ ТРЕНЕРА, хуже не будет. Потому как в составе Спартака играют такие "ЗВЕЗДЫ", которым тренер не указ!

      2
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      Рейтинг: +4967

      fakeid 1 час назад

      банщиком ты будешь в спартаке

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      Рейтинг: +1189

      rac531 > fakeid 1 час назад

      Только ассенизатором!

      1
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      Рейтинг: +8327

      nik55 1 час назад

      дворником ты будешь в Спартаке

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      Рейтинг: +1189

      rac531 > nik55 1 час назад

      Только ассенизатором!

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      Рейтинг: +20602

      Cleaner > rac531 1 час назад

      Я смотрю, Вам нравится слово АССЕНИЗАТОР. Два раза подряд его повторили! Ржу...)

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      Рейтинг: +3149

      BAIv > Cleaner 47 минут назад

      работа его очевидно, тема близкая.

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